Лариса Гузеева отчитала журналистов на отчество и банальные вопросы

Ведущая популярного шоу Первого канала «Давай поженимся!» Лариса Гузеева запретила журналистам называть себя по отчеству на премьере фильма «Теща». Сказала, что еще молодая.

Кроме того, Гузеевой не понравился вопрос о процессе съемок.

«Ну как банально… Вы такие вопросы задаете. Что вам ответить? Нам плохо работалось», - недоумевала артистка.

При этом Гузеева поблагодарила создателей картины за то. Что свели ее с Гариком Харламовым. Она получила огромное удовольствие от работы с ним.

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