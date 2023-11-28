Азамат Мусагалиев заявил, что смог подружиться с тещей

Азамат Мусагалиев не смог пропустить премьерный показ комедии «Теща», в котором снился резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов и ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева. В беседе с журналистами юморист дал понять, что сумел очаровать свою тещу. История о постоянных семейных конфликтах, придирках, ссорах и недомолвках с родственниками не для звезды сериала «Интерны». Так, Азамат сделал все от себя зависящее, чтобы обоять маму своей второй половины. Им удалось подружиться. С тещей у Мусагалиева отличные отношения. Они прекрасно ладят.

Юморист слывет не только примерным семьянином, но и заботливым отцом. Возможно, в этом секрет успеха в отношениях Азамата с его тещей. Комик никогда не давал своей второй половинке повода для ревности или сомнений. К тому же, в своих интервью он постоянно рассказывает о дочках.

Старшая наследница юмориста уже пытается проявлять независимость. Однако будучи любящим отцом Азамату важно сохранить близкие отношения со своим чадом. По словам Мусагалиева, однажды он упросил старшую дочку просто посидеть рядом с ним. Юмористу хотелось по-отечески обнять дочурку, так словно она еще совсем маленькая. Азамат сказал дочери, что та скоро вырастет, переедет, выйдет замуж и тогда уже не сможет так часто навещать родителей, сидеть с ними перед телевизором.

Вот юморист и решил воспользоваться моментом, пока дети еще живут дома с ними. По словам Мусагалиева, его дочка поняла, как важно ее отцу такое внимание и не стала вредничать. Девочка просто обняла папу, дав ему возможность запечатлеть этот момент в памяти.

По материалам «АиФ»