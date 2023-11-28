Айза назвала разведенного Гуфа красавцем и призналась, что скучает

Известный рэпер Гуф (Алексей Долматов) продолжает общаться со своей бывшей женой Айзой, звезды воспитывают общего сына Сэма.

Поклонникам модель призналась, что в последнее время скучает по экс-супругу. Девушка всячески намекает, что не против и сойтись.

«Передайте, пожалуйста, этому красавцу, что я по нему скучаю», - сообщила она в соцсетях.

А Гуф недавно развелся со своей второй женой Юлией. Пара разругалась от отдыхе. Девушка уверяла, что всему виной - вредные привычки Алексея.

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