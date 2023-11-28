Мама Виктории Бони сделает пластическую операцию за 9 миллионов рублей

Модель Виктория Боня объявила, что в ближайшее время ее мама сделает себе пластическую операцию в Арабских Эмиратах. Медицинская процедура обойдется телеведущей дешевле, чем ее собственная в США.

«СМАС-лифтинг стоит 100 тысяч долларов. Это около 9 миллионов рублей», - заявила Боня в соцсетях.

Другие подробности Виктория пока не привела.

Сама же Боня восстанавливается после операции на лице. Модель пока носит темные очки, но к Новому году обещает от них избавиться.

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