Александра Пахмутова появилась в новом сезоне шоу «Синяя птица»

На канале «Россия» стартовал десятый юбилейный сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», в котором могут принять участие все талантливые дети.
На сцене можно петь, танцевать, читать стихи и даже демонстрировать цирковые навыки. А оценивали в первом выпуске юных вундеркиндов Марина Неелова, Николай Цискаридзе и специальная гостья – Александра Пахмутова.
«Александра Николаевна всегда была с нами, с самого начала верила в нас. Вы – наш ангел, наша Муза, наша путеводная звезда, наша Синяя птица!» - заявила ведущая проекта Дарья Златопольская.
Александра Пахмутова держалась позитивно в шоу. Композитор смеялась и радовалась выступлениям талантливых детей.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».