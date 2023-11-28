Александра Пахмутова появилась в новом сезоне шоу «Синяя птица»

На канале «Россия» стартовал десятый юбилейный сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», в котором могут принять участие все талантливые дети.

На сцене можно петь, танцевать, читать стихи и даже демонстрировать цирковые навыки. А оценивали в первом выпуске юных вундеркиндов Марина Неелова, Николай Цискаридзе и специальная гостья – Александра Пахмутова.

«Александра Николаевна всегда была с нами, с самого начала верила в нас. Вы – наш ангел, наша Муза, наша путеводная звезда, наша Синяя птица!» - заявила ведущая проекта Дарья Златопольская.

Александра Пахмутова держалась позитивно в шоу. Композитор смеялась и радовалась выступлениям талантливых детей.

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