Киркоров о несостоявшейся теще, маме Пугачевой: «Она меня очень любила»

Филипп Киркоров на закрытой премьере кинокомедии «Теща» с участием Гарика Харламова и Ларисы Гузеевой посетовал, что у него не было тещи в браке с Аллой Пугачевой, сообщает Teleprogramma.pro.

Мама Примадонны умерла еще до заключения ими законного союза. Зинаида Архиповна хорошо относилась к музыканту. И певцу она тоже очень нравилась.

«У меня была бы очень хорошая теща. У Аллы Борисовны была замечательная мама, Зинаида Архиповна. Она меня очень любила. Она говорила: "Аллочка, такой мальчик хороший"», - рассказал Филипп Киркоров.

Увы, мама Аллы Пугачевой ушла из жизни в 1986 году после инфаркта в 64 года, так и не увидев «хорошего мальчика» рядом с дочкой. Народный артист России заключил брак с певицей в 1994 году. И прожил с ней под одной крышей в качестве законного супруга 11 лет.

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