Киркоров заявил, что именно он свел Бузову и Даву в Китае

Король поп-сцены Филипп Киркоров сообщил, что именно он подтолкнул Даву к Ольге Бузовой в Китае. Артист признался, что он снова свел бывших влюбленных вместе.

«Я сделал все возможное, чтобы они были вместе. И, думаю, что у меня это получилось», - заявил артист на премьере фильма «Теща».

Дава, напомним, посетил два концерта Бузовой в Москве, максимально поддерживая ее из зала. Ольга заметила блогера в первых рядах и поблагодарила.

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