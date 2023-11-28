Харламов заявил, что специально опаздывал на съемки «Тещи» с Гузеевой: «Чтобы был нерв»

Гарик Харламов и Лариса Гузеева зарыли топор войны после того, как приняли участие в съемках кинокомедии «Теща». Ее предпоказ состоялся накануне в Москве.

Артисты не скрыли, что оба обладают сильными и яркими характерами, но им удалось найти взаимопонимание во время съемочного процесса. Гарик Харламов, чтобы наладить отношения со своей новой партнершей по фильму, пригласил Ларису Гузееву в ресторан и там подарил ей цветы.

Артистка букет приняла, но попросила комика не опаздывать на съемки и даже пригрозила конфликтом, если он не выполнит этого условия.

Гарик после этой встречи и уговора опаздывал на съемки всегда, причем сразу на несколько часов. Но Гузеевой удалось усмирить гнев и дойти до финала съемок без ругани и ссор с юмористом, сообщает Teleprogramma.pro.

Комик заявил, что это делал специально, дескать ради улучшения съемочного процесса, его оживления.

«Я опаздывал для роли, чтобы был нерв. Ведь зять и теща друг друга недолюбливают», —

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