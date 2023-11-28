В 38 лет умер Евгений Шепелевич, актер из сериалов «Невский» и «Шпион №1»

Евгений Шепелевич умер в 38 лет. Фото: соцсети Евения Шепелевича

О его кончине стало известно только сейчас.

Стало известно, что 8 дней назад, 20 ноября, умер российский актер Евгений Шепелевич. 

Отечественному зрителю он известен по ролям в сериалах «Невский», «Шпион №1», «Последняя статья журналиста», «Литейный» и другим.

Артисту было всего 38 лет, пока причина его кончины неизвестна. Последний раз Евгений Шепелевич появлялся на экранах ТВ три года назад.

Последней киноработой актера стал могосерийный фильм «Шпион №1», который вышел в прокат на телевидении в 2020 году. 

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