В 38 лет умер Евгений Шепелевич, актер из сериалов «Невский» и «Шпион №1»

Стало известно, что 8 дней назад, 20 ноября, умер российский актер Евгений Шепелевич.

Отечественному зрителю он известен по ролям в сериалах «Невский», «Шпион №1», «Последняя статья журналиста», «Литейный» и другим.

Артисту было всего 38 лет, пока причина его кончины неизвестна. Последний раз Евгений Шепелевич появлялся на экранах ТВ три года назад.

Последней киноработой актера стал могосерийный фильм «Шпион №1», который вышел в прокат на телевидении в 2020 году.

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