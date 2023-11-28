Киркоров признался, что стал заниматься спортом с прошлого года: «У меня инструктор по приседаниям»

Филипп Киркоров рассказал, что с прошлого года стал заниматься спортом под присмотром инструкторов. До этого он полагал, что физических нагрузок, которые он получает на концертах и репетициях достаточно.

«У меня инструктор и по приседаниям, и по всему остальному. Это труд!» - цитирует народного артиста России NEWS.ru.

Филипп Киркоров не скрыл, что замечает результат этих тренировок. В свои 56 лет он вернулся к 44 размеру, который у него был в молодости. Совсем недавно он носил одежду 56 размера.

По словам певца, лишний вес у него появился из-за несбалансированного питания и пристрастия к сладким газированным напиткам и бутербродам.

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