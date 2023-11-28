Гузеева о Харламове: «Как я могу к нему относиться? Как к любимому мальчику»

Гарик Харламов и Лариса Гузеева несколько лет открыто враждовали в социальных сетях. В одном из интервью Азамату Мусагалиеву на YouTube комик признался, что этот разлад произошел случайно.

Он, дескать, запостил ролик с ведущей без какой-либо особой мысли, а просто потому, что ему стало смешно.

После этого на него обрушилась такая волна хейта, что юморист из принципа, назло всем стал смеяться над Гузеевой.

Однако после съемок в комедии «Теща» Харламов и Гузеева кардинально изменили свое поведение. Теперь они чаще хвалят друг друга, а о былой вражде будто бы позабыли вовсе.

«Он мне дал столько любви, нежности, тепла и света, что при чем тут цветы. Он очень талантливый и профессиональный человек. Он мне сын по возрасту. Как я могу к нему относиться? Как к любимому мальчику», - заявила Лариса Гузеева про Гарика Харламова на закрытой премьере кинокартины в Москве.

Источник: NEWS.ru

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