SHAMAN подарил цветы Екатерине Мизулиной и признался: «Мы прекрасно общаемся»

SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) не скрывает в социальных сетях, что поддерживает теплые отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Журналисты NEWS.ru решили выяснить у певца напрямую, нет ли у них романа. SHAMAN признался, что у них прекрасные отношения, а тем, кто распускает про них слухи он посоветовал «Фантазировать и дальше».

Артист заметил, что недавно он подарил Мизулиной букет цветов, но сделал это сразу нескольким людям.

«Мы прекрасно общаемся, это можно видеть по видео, которые совместно публикуем. И все», - сказал SHAMAN про отношения с Екатериной Мизулиной.

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