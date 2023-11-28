«Звук» назвал песню Анны Asti «По барам» самой популярной у россиян вечером в пятницу и в понедельник утром

HiFi-стриминг «Звук» определил, что россияне любят заканчивать рабочую неделю и начинать ее с песни Анны Asti «По барам».

Именно этот трек соотечественники предпочитали в 2023 году слушать в пятницу вечером и в понедельник утром.

Анна Asti вошла в топ и других рейтингов «Звука». Например, этот же трек, а также «Верю в тебя» Анны оказался в числе самых любимых россиянами, наряду с «Куклой колдуна» группы «Король и Шут», «Позвони» DJ SMASH, NIVESTA, WAKE UP! от Zivert.

Также Анна Asti стала одной из самых любимыми россиянами певицей в текущем году вместе с группой «Король и Шут», певицей Zivert и исполнителем NЮ.

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