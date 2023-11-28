Беременная четвертым Анастасия Костенко боится, что родит еще одного сына с повышенным аппетитом

Модель Анастасия Костенко беременна четвертым ребенком от футболиста Дмитрия Тарасова. Первые два у нее – дочки Милана и Ева, третий – долгожданный сынок Алексей. Сейчас многодетную мать обуревает страх, что она вынашивает еще одного мальчика, который будет обладать аппетитом взрослого мужчины, как ее наследник. Размышлениями девушка поделилась с подписчиками в Сети.

«Он поел, съел как два мужика», - рассказала Костенко, снимая видео с сынишкой. И добавила: «Как-то страшно стало! Все мальчики очень много едят? Страх номер один: второй такой же родится, и из кухни не вылезу (шутка)».

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Оказалось, что Костенко не была готова к такому аппетиту сына. Хоть и повернула ситуацию в шутку. Кстати, пока Анастасия не раскрыла пол будущего ребенка. Хотя если она заговорила про мальчиковый аппетит, можно предположить, что под сердцем она носит братика для старших детей.