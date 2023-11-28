Игорь Николаев выступил на сцене с женой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой

63-летний композитор Игорь Николаев уже вовсю выступает с концертами. Артист не стал откладывать мероприятия, а решился возобновить их, несмотря на то, что после перенесенного инфаркта прошло не так много времени.

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В День матери Николаев дал концерт в «Вегас Сити Холл», выйдя на сцену вместе с женой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой. Малышка не боится сцены и с удовольствием помогала отцу собирать букеты цветов от поклонников.

Напомним, Николаев перенес удар в сентябре. Композитору сделали операцию в кардиологической больнице им. Е. И. Чазова. Там он провел несколько недель и был тайно выписан.