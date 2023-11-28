Каролина Севастьянова рассказала, как познакомилась с женихом: «Влюбились друг в друга с первого взгляда»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова готовится к свадьбе. Этим летом красавица получила предложение руки и сердца от бойфренда, с которым не встречалась и года. Показывать его она не спешит, также неизвестно, как зовут новоиспеченного жениха.

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Поклонников жутко интересует, как же познакомилась Севастьянова со своим Мистером Икс. Ведь еще год назад она была в отношениях с бизнесменом Александром Мазановым, с которым встречалась 5 лет. И Каролина удовлетворила любопытство подписчиков в Сети, ответив на их самый популярный вопрос.

«Познакомились мы в 21 году в общей компании, так сказать, но общаться начали через год, уже после окончания прошлых отношений. И уже действительно сразу влюбились друг в друга, можно сказать, с первого взгляда», - написала спортсменка.

Дату свадьбу Каролина скрывает, как и своего жениха. Зато гордо носит кольцо с огромным бриллиантом на том самом платье. Гимнастке, напомним, 28 лет, она ни разу не была замужем.