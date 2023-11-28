Отвернувшаяся от отца Мария Машкова сменила риторику: «Я его очень люблю как папу»

Актриса Мария Машкова за последние полтора года крупно оскандалилась своими заявлениями и публичными пререканиями со знаменитым отцом Владимиром Машковым. Но теперь сменила риторику о заговорила вдруг о любви к нему.

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В новом интервью, которое процитировал сайт Woman, дочь Машкова высказалась о том, что очень скучает по бабушке в Новосибирске. Да и дети стали спрашивать, когда они будут паковать чемоданы. И неожиданно Мария с теплом отозвалась об отце, хотя ранее отреклась от него.

«Пока папа не сказал публично, что он меня презирает, я буду верить, что он меня любит как дочь. И я его очень люблю как папу, и это останется с нами навсегда, вне зависимости, будем ли мы еще когда-то общаться или нет. Он всегда останется самым любимым на земле отцом… Пусть у него все будет хорошо», - заявила Машкова.

Сейчас актриса, напомним, живет в США. Осенью она получила гражданство. Семь лет назад она вышла замуж за гражданина Штатов и теперь смогла узаконить свое пребывание на новой родине.