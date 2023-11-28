Певица Анжелика Агурбаш призналась, что поправилась: «Не влезаю в свои концертные костюмы»

54-летняя певица Анжелика Агурбаш призналась, что поправилась. Из-за этого у нее возникла довольно дорогостоящая проблема – ей придется менять концертный гардероб. Дешевле – похудеть, рассказала звезда журналу «Клео.ру».

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На самом деле, Агурбаш лишние килограммы на весах никак не тревожат. Хоть они с ней еще с начала пандемии коронавируса – именно тогда она поднабрала. А вот беспокоит именно то, что теперь у нее новый размер одежды.

«Меня пугают не цифры на весах, а то, что я не влезаю в свои концертные костюмы. Тут уже дешевле похудеть, чем отшить новый гардероб», - призналась артистка.

Сама Анжелика свою красоту поддерживает не столько тренировками и диетами, сколько ограничением углеводов. Новые пропорции она старается принимать и не заморачиваться.