Иван Охлобыстин сообщил о проблемах Михаила Ефремова со здоровьем в колонии: «Зубы вот-вот окончательно выпадут»

Актер Иван Охлобыстин очень поддерживает своего коллегу Михаила Ефремова, который отбывает срок за смертельное ДТП. Актер в 2020 году устроил аварию на Садовом кольце, за это уже отсидел 3 года колонии общего режима из назначенных 8 лет.

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Охлобыстин регулярно навещает приятеля. И ночами не спит, думает, как помочь куму выйти по УДО, ведь со здоровьем актера совсем беда, хоть он и держится.

«Он старается. Но он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать. Он давно уже все осознал, сразу осознал… К нему очень хорошо в колонии относятся, и начальство тоже… Но для такого больного человека такой режим - это ужас. У него зубы вот-вот окончательно выпадут, там меловая вода…», - написал Охлобыстин у себя в Telegram.

Недавно Ефремов встретил в колонии юбилей. Но запретил Охлобыстину поздравлять его. Иван давно дружит с Михаилом, он является крестным отцом дочери Ефремова Анфисы.