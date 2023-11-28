Ляйсан Утяшева заявила, что у них с Павлом Волей могло быть трое детей

Телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что у них с Павлом Волей могло бы быть трое или даже больше детей, если бы шоумен не был таким нерешительным. Об этом звезда рассказала в новом выпуске своего шоу «Дерзкая готовка» на YouTube, куда пригласила жену рэпера ST, модель Ассоль.

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Ассоль поведала о том, как зарождались их с Александром Степановым отношения восемь лет назад. Они сыграли свадьбу в 2015 году, но могли бы и затянуть с этим шагом, если бы не настойчивость артиста.

Степанов в начале отношений предлагал два варианта развития их с Ассоль истории. Мол, он сейчас небогат, и не может дать все, о чем мечтает девушка. Но может уехать на заработки, сколотить состояние и через год вернуться к ней, чтобы снова посвататься. Только вот тогда они с любимой потеряют год. Такой расклад не устраивал обоих, и они рискнули. На что Утяшева рассказала свою историю с Павлом Волей:

«Какой умный парень. Вот я думаю, если бы Павел Алексеевич (Воля – прим.ред) вот так же мне сказал, возможно, у нас бы уже было трое детей. А, может быть, и больше. Потому что мы, как ты говоришь, на эту чики-пуни потратили лет шесть, потому что типа «нет, не сегодня», «я тебе перезвоню», «через год», «может быть, когда-нибудь».

Она призналась, что история Степанова отзывается ей, но Александр оказался более настойчивым в отношениях с возлюбленной, чем Павел Воля. Напомним, у Утяшевой от шоумена двое детей. Они поженились в 2012 году.