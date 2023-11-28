Директор Малого театра рассказала про состояние перенесшего инсульт Соломина: «Лежит в обычной палате в неврологическом отделении»

Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила о самочувствии народного артиста СССР и худрука театра Юрия Соломина. Он в начале ноября перенес инсульт и оказался в реанимации одной из столичных больниц.

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Михайлова рассказала, что врачи сегодня оценивают состояние Соломина как средней степени тяжести. Его перевели 21 ноября из реанимации в неврологическое отделение.

«Юрий Мефодьевич лежит в обычной палате в неврологическом отделении и продолжает лечение под наблюдем врачей», - рассказала сайту mk.ru

Добавим, что в июне этого года Юрию Соломину исполнилось 88 лет. Многим он известен по картинам «Обыкновенное чудо», «Адъютант его превосходительства», «ТАСС уполномочен заявить» и «Чайка».