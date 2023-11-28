Продюсер комедии «Теща» признался, что снять вместе Харламова и Гузееву было сложно: «Пришлось вести долгие переговоры»

Гарик Харламов и Лариса Гузеева, наконец, познакомились лично. А поводом стали съемки в комедии, где пара звезд сыграла зятя и тещу. Про их противостояние на экране поклонники смогут узнать с 30 ноября, а вот в жизни между артистами теперь царит дружба.

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Однако, перед тем как снять телеведущую и комика, долгое время потешавшегося над перлами Гузеевой, продюсеры хорошо попотели. Оказалось, свести звезд вместе было не так просто.

«Чтобы свести Гузееву и Гарика, пришлось вести долгие переговоры, потом удалось все-таки организовать первую встречу. Они были достаточно напряжены, потому что каждому казалось, что один другого недолюбливает», - поведал продюсер ленты Тимур Вайнштейн.

Сама Гузеева говорила, что Харламов ее ненавидит. Так же считал Гарик, ведь за несколько лет в Сети он столько смешных роликов с Ларисой выложил. Но недопонимание исчезло, а взамен пришла взаимная любовь.