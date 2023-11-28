Дочь Ларисы Гузеевой рассказала, что женихи боятся знакомиться с ее матерью

23-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что ее ухажеры побаивались знакомиться с потенциальной тещей. Наследница поведала об этом сайту KP.RU на премьере комедии, в которой снялась ее мама и комик Гарик Харламов.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Бухарова уверяет, что Гузеева за кадром – очень мягкая женщина, которая соблюдает чужие границы. Просто бойфрендов путает экранный образ Гузеевой, жесткой и прямолинейной, они считают, что в жизни она такая и есть.

«В начале молодые люди беспокоятся, у них есть какая-то картинка в голове, которая представляет собой Ларису Гузееву. А потом они видят женщину в халате и с пельменями. И такие: «вау!», — поделилась Ольга.

Гузеева, по словам дочери, всегда ко всем была приветлива, угощала, кормила, и даже обнимала и целовала.