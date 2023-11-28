Полина Гагарина не скрывает на публике своих чувств к новому бойфренду

Ксения Собчак не выпускает телефон из рук даже на светских мероприятиях. Она оказалась на рауте за одним столом с Полиной Гагариной и ее бойфрендом и не упустила момента показать пару в соцсети.

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Гагарина светилась от счастья рядом с новым возлюбленным и по совместительству танцором своего коллектива Станиславом Миковым. И даже не засмущалась камеры, которую Собчак навела на них, чтобы потом рассказать всему свету.

«Полина Гагарина очень нежна со своим бойфрендом. Приятно видеть красивых и счастливых людей», - сообщила Собчак в Telegram.

Гагарина, напомним, не так давно вывела бойфренда из тени – стала официально выходить с ним в свет. До этого роман тщательно скрывался.