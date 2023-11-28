Дмитрий Дибров дал совет замужним женщинам: «Смени свой засаленный халат на что-нибудь интересное»

Телеведущий Дмитрий Дибров уже 14 лет счастлив с женой Полиной Наградовой. Она моложе него вдвое, но это счастливому браку не мешает. И семьянин дал совет женщинам, как не допустить охлаждения в длительных отношениях и тем более измены.

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Дибров уверен, что «температуру» в доме делает женщина. И от ее отношения будет зависеть, сохранит ли муж верность или нет.

«Они же все говорят: «Вот, мой, пошел за молоденькой!». Я в этот момент сижу и думаю: «Мадам, ты должна себе задать вопрос, почему так случилось?». Как же мне жалко этих женщин! Да смени ты свой засаленный халат на что-нибудь интересное этим вечером», - высказался Дибров сайту Prozvezd.

Телеведущий предлагает женщинам воспользоваться чарами и сказать все те слова, которые 30-40 лет назад они говорили возлюбленному. Также он посоветовал купить свечи и шампанское.