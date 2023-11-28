Кристина Орбакайте собирается прервать паузу и выступить на московской сцене

Певица Кристина Орбакайте давно не выступала в России, но в канун Нового года решила прервать паузу. В соцсетях она разместила афишу грядущего мероприятия, ради которого готова прилететь в Москву из Нью-Йорка. Оказалось, что это будет сборный концерт, и на сцену дочка оскандалившейся Пугачевой выйдет вместе с такими артистами, как Олег Газманов и SHAMAN.

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Такой расклад возмутил россиян. Люди поспешили напомнить, что певица не обозначала свою позицию, в отличие от тех артистов, которые будут выступать на этом мероприятии. Она отмалчивается и, по мнению некоторых пользователей в соцсетях, молчанием выражает согласие с позицией своей матери. А в Россию собирается только ради того, чтобы подзаработать перед праздниками.

Напомним, что вся семья Пугачевой сегодня живет за границей. Кристина Орбакайте в США, там же ее старший сын Никита Пресняков с женой. Примадонна обосновалась на Кипре с мужем и детьми. По слухам, ее младший внук Дени Байсаров живет в Европе.