После съемок с Ларисой Гузеевой комик Гарик Харламов заговорил про тещу мечты

Комик и актер Гарик Харламов на закрытой премьере фильма «Теща» поведал о том, какой должна быть для у него теща. Знаменитость исполнил роль зятя в новом фильме, а мать жены – телеведущая Лариса Гузеева. Такой тандем стал неожиданностью для фанатов, но они с нетерпением теперь ждут для выхода картины.

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Если киношная теща Харламова получилась вредной, то в жизни шоумен не торопится определяться с будущей семьей. На вопрос aif.ru о том, какая она, теща мечты Гарика Харламова шоумен заговорил про жену.

«До того, как я пойму, какая теща моей мечты, я должен понять, какая жена моей мечты. Давайте начнем с жены! А потом на тещу перейдем», - высказался шоумен.

За плечами Харламова два брака, и он уверяет, что в оба ему везло с тещами. Сейчас Харламов не женат, но встречается с актрисой Катериной Ковальчук.