Влад Кадони и его возлюбленная Мария устроили долгожданный отдых в Турции

Телеведущий и экстрасенс Влад Кадони скрыл от подписчиков, что отдыхал в Турции со своей избранницей Марией. О том, что пара устроила себе долгожданные каникулы, стало известно постфактум.

Влад Кадони поделился в микроблоге снимками с отдыха, когда уже он и его девушка вернулись в Москву. Телеведущий дал понять, что отдых вдохновил его на работу в следующем телесезоне, который обещает быть напряженным.

«Это была долгожданная поездка. Поездка чтобы разгрузиться, сменить обстановку и вернуться в Москву с новыми силами. Снимать дальше «Кадони шоу» и открывать новые горизонты. Всего рассказать не могу, но год обещает быть перспективным, тяжелым, но перспективным! Я счастлив что мы отдохнули и круто провели время», - поделился Влад Кадони.

Напомним, Влад Кадони ушел с поста ведущего «Дома-2» несколько месяцев назад. С недавних пор он ведет авторский проект на телеканале ТВ-3.

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