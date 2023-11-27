Лазарев восхитился номерами Костомарова в шоу «Аватар»: «Совсем недавно Роман фактически вернулся с того света»

В минувшее воскресенье в эфире НТВ было раскрыто, кто управлял аватаром Железного Дровосек в одноименном шоу. Как оказалось, это был олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который в начале этого перенес ампутацию конечностей, а теперь возвращается к обычной жизни.

Члены жюри шоу «Аватар» стоя аплодировали Роману Костомарову. Музыкант Сергей Лазарев признался, что до сих пор находится под впечатлением от номеров Романа Костомарова в проекте.

«Вчера я, как и мои коллеги по жюри, не мог сдержать слез! Совсем недавно Роман фактически вернулся с того света, заново учился ходить, жить в своих новых реалиях. И в нашем шоу он показал невероятный результат. Он пел, танцевал и радовал красочными номерами. Своим участием в шоу «Аватар» он преподал всем нам такой урок, показал всем нам пример, как надо любить жизнь, как надо не отчаиваться, бороться, верить и, в конце концов, побеждать! Браво, Рома!» - написал в микроблоге Сергей Лазарев.

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