Кадони о возможном воссоединении Бузовой и Давы: «Оле нужно немного пошуметь, чтобы все знали, что это он ее вернул, а не она его»

Поющая телеведущая Ольга Бузова и ее экс-бойфренд Давид Манукян, известный еще и как Дава, начали общаться. Пока пара делает это своеобразно. Но все же.

Давид Манукян три вечера подряд посещал шоу Ольги Бузовой, а та со сцены бурно реагировала на его приход, отпуская колкости. Между тем, бывший ведущий «Дома-2» Влад Кадони, который хорошо знает обоих, уверен, что никакого пиара в действиях экс-возлюбленных нет.

И их роман, и то, что происходит сегодня, - реальность, а не шоу ради хайпа.

«Оле нужно просто немного пошуметь, чтобы все знали, что это он ее вернул, а не она его. Но это нормально для их истории расставания», - поделился своим мнением с подписчиками Влад Кадони.

Влад Кадони напомнил всем, что Ольга Бузова разорвала отношения со своими коллегами по «Дому-2» именно из-за того, что те приняли в свой коллектив Давида Манукяна. Звезда сочла появление Давы в роли ведущего телестройки предательством. Влад Кадони дал понять, что теперь ждет извинений от Ольги Бузовой.

«Другой вопрос, будет ли Оля менять ситуацию с теми, кого предала якобы из-за него, с ее слов. Я был бы не против получить извинения. Причем, мне бы хватило и непубличных, но сильно я на это не рассчитываю», - добавил Влад Кадони.

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