Юлия Салибекова из «Дома-2» потратила 30 тысяч рублей на праздник в честь дня рождения младшего сына

Двадцать второго ноября младшему сыну экс-участницы «Дома-2» Юлии Салибековой от бывшего мужа Тиграна Баграту исполнилось пять лет. Малыша сначала поздравили дома в узком семейном кругу, а в минувшие выходные Юлия Салибекова устроила праздник для сына в одном из развлекательных центров.

«Вчера очень позитивно отметили Багратулин первый юбилей – 5 лет! Спасибо большое, что пришли, дорогие гости! Очень ценно! А Багратик получил все 33 удовольствия», - рассказала Юлия Салибекова в микроблоге.

На праздник к Баграту пришли его друзья-ровесники. Юлия Салибекова угощала гостей сына фатсфудом - пиццей, картошкой фри, соками из пакетов. Гвоздем программы стал торт, который имениннику и его друзьям подавала сама Юлия Салибекова.

Кто-то из подписчиков поинтересовался, во сколько же Юлии обошлась скромная вечеринка для Баграта.

«30», - ответила Юлия Салибекова, вероятно, имея в виду тысяч рублей.

Кстати, подписчики Юлии Салибековой не обнаружили среди гостей праздника сестру-близнеца Юлии Катю Колисниченко с сыном Саввой. В Сети тут же предположили, что сестры вновь поссорились. Ведь пропустить первый юбилей младшего племянника Катя Колисниченко вряд ли бы себе позволила без уважительной причины.

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