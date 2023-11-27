Киркоров весь в белом появился на публике с блондинкой, с которой ему приписывают роман

В Москве в этот понедельник, 27 ноября, состоялся светский показ фильма «Теща». В числе гостей мероприятия нельзя было не заметить поп-короля Филиппа Киркорова и его очаровательную спутницу-блондинку.

Пара выглядела очень эффектно - оба статные, светловолосые и в белых нарядах. В спутнице Филипп Киркорова знающие люди тут же узнали Татьяну Тур - ту самую женщину, с которой поп-звезде приписывают роман.

Филипп Киркоров с недавних пор начал выходить с ней в свет, а до этого не раз признавался, что встретил свою любовь. Татьяна Тур - влиятельная фигура в российском шоу-бизнесе. Она - генеральный продюсер центров Sound Media, GUTSERIEV MEDIA и концертного зала Live Arena.

Впрочем во время светской премьеры Филиппа Киркорова расспрашивали не о его спутнице, а об итальянской актрисе Орнелле Мути, которая сейчас находится на гастролях в Москве.

«Я, конечно, не Челентано, но до Италии бы добрался!» - заявил Филипп Киркоров о своем отношении к итальянской кинозвезде.

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