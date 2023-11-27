Лариса Гузеева и Гарик Харламов вместе вышли в свет

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в этот понедельник, 27 ноября. состоялась светская премьера фильма «Теща», главные роли в котором сыграли Лариса Гузеева и Гарик Харламов.

Они же в числе первых появились на премьере и вместе позировали фотографам. Гарик Харламов признался, что во время съемок дарил Ларисе Гузеевой букеты хризантем. Телеведущая и актриса была тронута подобным отношением к себе партнера по съемочной площадке.

«Я столько тепла и нежности в жизни не получала», - призналась Лариса Гузеева.

Кроме того, Харламов отметил, что он сова, а Лариса Александровна - жаворонок.

«Но мы оба были активны днем. Вот в этот период и удавалось активно работать», - добавил шоумен.

В кинотеатрах показ фильма «Теща» начнется с ближайшего четверга, 30 ноября. Помимо Ларисы Гузеевой и Гарика Харламова в картине снялись Александр Лыков, Настасья Самбурская, Марк Богатырев, Анна Уколова, Никита Тарасов, Михаил Тарабукин, Жаныл Асанбекова, Толепберген Байсакалов и другие.

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