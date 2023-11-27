Дочь покойной Юлии Началовой выступила на сцене «Градский Холл»

Повзрослевшая дочь ныне покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина еще школьница. Но это нисколько не мешает ей строить карьеру певицы. Веру Алдонину, унаследовавшую вокальный талант своей мамы, приглашают на всевозможные концерты. Так, в минувшие выходные дочь Юлии Началовой Вера Алдонина выступила на сцене «Градского Холла».

О своем выступлении Вера Алдонина рассказала в микроблоге. Со сцены она исполнила две песни — «Подмосковные вечера» и «Колыбельную». Первая из них прозвучала в сольном исполнении Веры Алдониной, вторая — в дуэте.

«Вчера в КЗ «Градский Холл» состоялся концерт, посвященный легендам нашей эстрады. Мы с Эмилем Кадыровым исполнили замечательную песню. Надеюсь, вам понравится наш дуэт», — поделилась в микроблоге Вера Алдонина.

Поклонники тут же поддержали начинающую певицу, заявив, что Вера Алдонина поет просто бесподобно.

Напомним, первого декабря у Веры Алдониной день рождения, ей исполнится семнадцать лет.

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