Приехавшая в Москву Орнелла Мути: «Я с большим уважением отношусь к своим рабочим инструментам - телу и лицу»

Итальянская актриса Орнелла Мути в эти дни находится в Москву. В столицу она приехала на гастроли со спектаклем «Бетховен. Героическая жизнь гения». Во время постановки Орнелла Мути под красивую музыку читает письма двух великих людей - композитора Людвиг ван Бетховена и драматурга, поэта и ученого Иоганна Вольфганга фон Гете.

В Москве Орнелла Мути встретилась с журналистами и ответила на вопросы. Разумеется. всех интересовало, как Орнелла Мути сохраняет такую потрясающую форму уже много лет. Актриса стройна, подтянута и прекрасна. А ведь в марте будущего года ей исполнится уже 69 лет.

«Я с большим уважением отношусь к своим рабочим инструментам - телу и лицу. Тут и диета, и спорт, и сон, и разного рода жертвы. И еще я не пью. Это — дисциплина», - рассказала Орнелла Мути.

Кстати, в Москве у Орнеллы Мути есть просторная квартира на Остоженке. Но на этот раз звезда предпочла остановиться в дорогом отеле, а не в своих апартаментах.

По материалам woman.ru

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