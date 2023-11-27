Беременная невеста Тиграна Салибекова победила в конкурсе «Лучшая жена» на «Доме-2»

На реалити-шоу «Дом-2» накануне состоялся финал конкурса «Лучшая жена». Победу в нем присудили девушке, которая еще не успела обрести статус супруги. Титул лучшей жены проекта завоевала беременная избранница Тиграна Салибекова Виктория Лысковец.

Поклонники телепроекта удивлены таким решением. Они считают, что Вику просто пожалели.

«Все предсказуемо, как обычно, чтобы стать победителем на «Доме-2» надо родить, либо забеременеть! Ничего нового в этой «честной» борьбе!», «Если честно она получила, то молодец. А так... отдать только потому, что беременна, не интересно как-то», «Что за бред? Какая она жена? Обесценивают статус жены. Пожалели ее просто», «Вика прекрасная девушка и внешне, и внутренне. Я желаю этой девочке счастья», - высказались в Сети.

Напомним, Тигран Салибеков уже сделал предложение беременной Виктории Лысковец. Свадьба пары намечена на конец декабря.

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