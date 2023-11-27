Юлия Ефременкова рассказала о состоянии сыновей-близнецов после аварии на трассе

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала, как чувствуют себя ее сыновья-близнецы Кристиан и Даниэль после ночной аварии на трассе под Краснодаром.

«С малышами все хорошо. Они в этот момент спали. Фура въехала в дверь со стороны Даниэльчика. Он немножко похныкал. Он не успел испугаться. Больше перепугалась я. Я поняла, что сзади что-то происходит, а там дети. Слава богу, я в машине была не одна. Я была со своим мужчиной», - поделилась в микроблоге Юлия Ефременкова.

Юлия Ефременкова на трассе столкнулась с грузовиком. Большегруз вышел на обгон, но по встречной полосе ехала машина. Чтобы избежать лобового столкновения, водитель грузовика прижал машину Юлии Ефременковой, ехавшей в попутном направлении. Ефременкова решила вернуться в Туапсе. Теперь она поедет в Москву без детей, из своей квартиры она намерена забрать теплые вещи свои и малышей и приехать обратно в Краснодарский край.

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