Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов рассказал о дочери от богатой жены: «Она меняется каждую неделю»

Экс-солист группы «Челси», 39-летний Роман Архипов, в январе этого года впервые стал отцом. Наследницу ему подарила супруга Алиса, дочь медиамагната Леонида Огородникова.

Роман Архипов тщательно готовился к отцовству, читал необходимую литературу, а сейчас уже вовсю занимается ранним развитием дочери Евы. Грудная малышка уже посещает занятия, где ее чуть ли ни иностранным языкам обучают.

«В школе раннего развития она ползает, крутит, вертит, играет в квадратики. Очень легко в этом возрасте закладывать базу иностранного языка», — поделился Роман Архипов.

По признанию Романа Архипова, когда Ева только родилась, то была похожа на него. Но сейчас начала меняться.

«Сейчас какие-то мамины черты проявляются. Она меняется каждую неделю, от нее оторваться невозможно», — добавил счастливый отец.

По материалам программы «Звезды сошлись» на НТВ

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