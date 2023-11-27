Елена Воробей ответила на слухи о романе с Юрием Гальцевым: «Мои родные сходили с ума»

Елена Воробей с юмором относится к тому, что поклонники за чистую монету приняли слухи о том, что у них с Юрием Гальцевым был роман. Комедиантка даже припомнила несколько интересных историй. К примеру, общественность поверила в то, что она родила от своего партнера по юмористическим шоу внебрачного ребенка. Больше других такие сплетни донимали родственников юмористки.

Артистка дала понять, что журналисты много раз ее женили. И чаще всего в кандидаты в женихи выбирали Юрия Гальцева. Оказавшись в одном из гастрольных туров, звезда буквально окаменела, когда в отеле ее хотели поселить в номер с «мужем» Юрием Гальцевым. Польщенная Елена Воробей поблагодарила директора отеля и попросила себе отдельный номер. На что услышала вопрос: «Что, уже поругались?»

Сама Елена к таким сплетням относится спокойно, а вот ее родственники бурно реагировали на выдумки журналистов.

«Писали, что у меня есть ребенок от Гальцева, что мы пара. Мои родные сходили с ума», — добавила Елена Воробей.

По материалам 7days