Беременная Ира Пинчук из «Дома-2» о будущем новорожденном: «Там такой крупнячок у меня»

Бывшие участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян готовятся вновь стать родителями. Второй малыш пары появится на свет уже со дня на день.

Беременная Ира Пинчук признается в микроблоге, что уже устала ходить с животом, который достиг нереальных размеров. Ира Пинчук показала себя в профиль, чтобы поклонники смогли оценить масштаб ее форм.

«Пока не родила, но уже очень хочется. Там такой крупнячок у меня», — поделилась Ирина Пинчук.

Стоит отметить, что и во время первой беременности живот Иры Пинчук был необъятным. Сын Давид же появился на свет с вполне стандартными для новорожденного параметрами. Вес малыша составил 3470 граммов, а рост — 52 сантиметра.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».