Дочь тяжелобольной Заворотнюк из «Моей прекрасной няни»: «Любите мам!»

Анна Заворотнюк не скрывает, что тяжело переживает все, что происходит в ее семье. Мама девушки Анастасия Заворотнюк давно борется с тяжелой болезнью, о которой стало известно после того, как актриса в третий раз стала мамой. У них с фигуристом Петром Чернышевым подрастает общая дочка Мила. Не так давно спортсмен вывел наследницу в свет. Она побывала на ледовом шоу фигуриста. Сама Анастасия Заворотнюк уже давно не появляется на публике. Долгое время ее старшая дочь Анна молчала о том, что происходит, однако позже намекнула, что каждый день для них борьба.

Даже праздник День матери дочка Анастасии Заворотнюк провела не так, как все. У нее не было никого желания радоваться и что-то отмечать и особенно поздравлять своих друзей и подписчиков.

«Вчера не было сил всех вас поздравлять, для меня это очень сложный день. Желаю маме каждого из вас самого крепкого здоровья и чтобы они всегда были рядом, любите мам!» - добавила Анна Заворотнюк.

Естественно, дочка звезды «Моей прекрасной няни» так переживает за свою маму, что просто не может радоваться таким событиям, испытывая постоянный стресс и переживая за близких.