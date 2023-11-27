Маша Распутина о несостоявшемся браке с Филиппом Киркоровым: «Да, было дело. Но это было в молодости»

Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров до сих пор пользуется успехом у женщин. В беседе с поклонниками артист дал понять, что счастлив в отношениях и ему не на что жаловаться. А когда-то единственной женщиной в своей жизни Филипп Бедросович называл Аллу Пугачеву. Она не смогла подарить ему детей, хотя попытки были. Спустя годы, певец все-таки смог стать отцом. Он воспитывает сына Мартина и дочку Аллу-Викторию, которую Филипп Киркоров назвал в честь самых дорогих ему женщин — бывшей жены Аллы Пугачевой и мамы.

В свежем интервью Маша Распутина удивила общественность признанием, заявив, что могла бы стать женой Филиппа Киркорова, однако свадьба так и не состоялась, хотя артисту она очень приглянулась.

«Да, было дело. Но это было в молодости. С Филиппом мы просто всегда дружили, но влюбленность у нас была такая, что он любил мое творчество», - добавила Маша Распутина.

Певица дала понять, что Филиппу Киркорову она нравилась не только как яркая личность, но и как певица. Причем конкурировать им не приходилось, у каждого из них была своя публика. Так что и зависти между двумя яркими артистами не было.

По материалам Telegram-канал «Звездач»