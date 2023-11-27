Юлия Ефременкова из «Дома-2» попала в аварию с близнецами на трассе

Звезда проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова вышла на связь с поклонниками после того, как отошла от шока. Знаменитость подробно рассказала подписчикам в микроблоге, какой ужас она пережила, попав в крупное ДТП. Некоторое время экс-возлюбленная Мондезира провела в Краснодаре. Там знаменитость хотела приобрести свою недвижимость. Решив вернутся в Москву, Юлия Ефременкова не ожидала, что ей придется испытать. Непредвиденное случилось, когда звезда телестройки с маленькими сыновьями Кристианом и Даниэлем ехала по трассе.

Юлия Ефременкова попала в ДТП, как выразилась сама теледива, по вине другого водителя, который нарушил правила движения. Он на своей фуре пошел на обгон, не справился с маневром, и «влетел» в бок ее машины. Естественно, она как мама, в первую очередь испугалась за своих детей.