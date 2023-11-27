Павел Прилучный устроил для Зепюр Брутян романтический ужин в День матери

Павел Прилучный не скрывает, что ему нравится баловать жену без повода. После длинного съемочного дня актер приходит домой то с букетом роз, то с шоколадками, которые так любит его вторая половинка, то с подарками. А на День матери Павел Прилучный устроил для возлюбленной романтический ужин. Зепюр Брутян не смогла оставить этот красивый жест без внимания, похваставшись тем, какой заботливый у нее муж.

«Балует меня!» - добавила актриса, намекнув, что Павлу совсем не сложно приготовить ужин.

Кроме того, будучи любящей невесткой Зепюр Брутян поблагодарила свою свекровь за то, что та воспитала такого сына. У самой актрисы подрастает сынишка Микаэль. И Зепюр дала понять, что не прочь подарить Прилучному еще и дочку. Ранее жена «мажора» вышла из декретного отпуска. Вместе с мужем она снимается в фильме «Неприличные гости». Также Зепюр Брутян с Павлом Прилучным выходили на театральную сцену в спектакле «Взрослые игры».