Лазарев обратился к фигуристу Костомарову после «Шоу Аватар»: «Сделали то, что не каждому дано»

Фигурист Роман Костомаров принял участие в проекте НТВ «Шоу Аватар». Партнер Татьяны Навки в танцах на льду скрывался за персонажем Железного Дровосека. Последнее выступление олимпийского чемпиона довело до слез Иду Галич, Марка Тишмана, Тимура Батрутдинова, Ирину Понаровскую и Сергея Лазарева. Спортсмен исполнил песню «Город, которого нет». Члены жюри почти единодушно приняли решение раскрыть на проекте Железного Дровосека, догадываясь, что за ним скрывается Роман Костомаров. После продолжительной болезни и перенесенной ампутации конечностей — стоп и кистей рук, фигурист не только проходит реабилитацию, привыкая к новой жизни с протезами, но и не перестает участвовать в различных программах и шоу, восхищая всех силой воли.

Сергей Лазарев, который разрыдался на проекте, дал понять, что олимпийский чемпион заслуживает всяческих похвал за одно то, чего он добился в спорте. Не говоря уже о преодолении трудностей. Спортсмена во всем поддерживает его семья и жена Оксана Домнина.