«По щучьему велению» обогнал «Вызов» и стал самым кассовым российским фильмом 2023 года

Киносказка «По щучьему велению» заработала в российском прокате свыше 2 миллиардов 232 миллионов рублей (по состоянию на утро 27 ноября, сообщает КП). Фильм вышел в прокат 26 октября.

«Чебурашка» собрала в России и СНГ 7 миллиардов, но его показы начались в декабре 2022 года.

А вот «Вызов» заметно проиграл картине «По щучьему велению», этот фильм, напомним, заработал больше 2 миллиардов 159 тысяч.

Впрочем, вряд ли этот фильм можно сопоставлять с киносказкой, поскольку он все-таки рассчитан на взрослых зрителей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»