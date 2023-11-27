«По щучьему велению» обогнал «Вызов» и стал самым кассовым российским фильмом 2023 года

«По щучьему велению». Кадр из фильма

 

«Чебурашку» ему не удалось превзойти.

Киносказка «По щучьему велению» заработала в российском прокате свыше 2 миллиардов 232 миллионов рублей (по состоянию на утро 27 ноября, сообщает КП). Фильм вышел в прокат 26 октября. 

«Чебурашка» собрала в России и СНГ 7 миллиардов, но его показы начались в декабре 2022 года.

А вот «Вызов» заметно проиграл картине «По щучьему велению», этот фильм, напомним, заработал больше 2 миллиардов 159 тысяч. 

Впрочем, вряд ли этот фильм можно сопоставлять с киносказкой, поскольку он все-таки рассчитан на взрослых зрителей.

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