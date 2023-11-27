Лера Кудрявцева не хочет, чтобы их с хоккеистом Игорем Макаровым дочка Маша стала артисткой

Лера Кудрявцева с особым трепетом и щепетильностью относится к тому, что имеет отношение к воспитанию и обучению ее дочери Марии. Поздняя беременность стала для телеведущей сюрпризом. Она родила своего сына Жана, будучи еще совсем молоденькой, тогда она проще относилась ко многим вещам. Однако став взрослее и мудрее, телеведущая поняла, как нужно воспитывать детей, чтобы потом они стали самостоятельными.

Эффектная блондинка не стала скрывать, что ей бы не хотелось видеть свою дочку Машу от хоккеиста Игоря Макарова артисткой. Эта стезя, как выразилась Лера Кудрявцева, не для нее. Для Марии, по мнению теледивы, подошла бы более серьезная профессия, что-то дельное и требующее особых знаний. Из девочки, как считает жена хоккеиста, могла бы получиться спортсменка или даже какой-нибудь научный деятель, к примеру, физик.

Кстати, дочка Леры Кудрявцевой с младенчества занимается с воспитателями и ходит на развивашки. Кроме того, она посещает подготовительное отделение одной из ведущих частных школ Москвы. Там же учатся внуки Надежды Бабкиной, сыновья Марии Кожевниковой и дочери Ксении Бородиной.

По материалам передачи «Звезды сошлись» на НТВ