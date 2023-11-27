Эмма Малинина о будущих свадьбах двойняшек Фрола и Устиньи: «Я все никак не могу поверить, что у каждого из вас будет своя семья»

Дети певца Александра Малинина — двойняшки Фрол и Устинья — нашли свои вторые половинки. Оба готовятся в новом году вступить в брак. Эмме Малининой предстоит выдать дочку замуж и принять в семью будущую невестку — жену сына. Возлюбленная музыканта дала понять, что во взрослую жизнь ее дети вступают синхронно. К такому, как дала понять Эмма, нужно привыкнуть. По словам жены певца, их семью ждут приятные хлопоты, нужно организовать сразу две свадьбы.

«Вы стали такими взрослыми, а я все никак не могу поверить, что совсем скоро у каждого из вас будет своя семья», - добавила Эмма Малинина.

Жена музыканта уверена, что свой талант их с Александром Николаевичем дочка унаследовала от отца. Устинья также занимается вокалом, обладает тонким слухом и хорошим музыкальным образованием. А своего сына Фрола Эмма Малинина считает опорой семьи. Юноша станет хорошим мужем и главой семьи, в этом возлюбленная музыканта не сомневается.