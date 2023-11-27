Уличенная в вебкаме экс-жена Комиссаренко в Америке решила стать актрисой

Бывшая жена комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова переехала в Америку после скандала и заявила, что будет тут строить карьеру актрисы.

Напомним, Слава Комиссаренко узнал во время свадебного путешествия, что его молодая жена промышляла вебкамом. Ему со всех концов земли люди стали писать, увидев свадебные фото артиста в Сети, и раскрывать подробности тайной жизни избранницы. В итоге брак комика и вебкамщицы продлился две недели.

Юлия Шашкова призналась, что поступила нехорошо, и улетела в Америку строить новую жизнь. Здесь она решила стать актрисой, осуществив давние планы.

«К сожалению, для всех окружающих мечта казалась настолько абсурдной, что пришлось от нее отказаться. А теперь я просто обязана пойти на курсы актерского мастерства. И где еще это делать, как не в Лос-Анджелесе», — написала в соцсетях Шашкова.

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