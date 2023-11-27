Анна Большова заявила, что не будет дарить сыну смартфон: «Заработает и купит!»

Анна Большова не стала скрывать, что воспитывает сына в строгости. Между звездной мамой и ее наследником есть определенная договоренность. Если Даниилу что-то хочется из техники — дорогой смартфон или планшет, он сам накопит и купит. Так актриса учит сына не тратить деньги на излишества. По словам Большовой, ее ребенок до сих пор ходит с кнопочным телефоном и прекрасно себя чувствует. Есть у мальчика и современный планшет, он сам на него накопил и купил. И это, как выразилась Анна, ее принципиальная позиция. Баловать ребенка актриса не намерена, как и потворствовать его желаниям.

«Заработает и купит!» - делится актриса, говоря о том, что Даниил знает, как тяжело даются деньги и никогда не будет ими разбрасываться.

Анна Большова также дала понять, что ее сын ходит на разные секции, у мальчика каждый день расписан по часам. Так, по словам его звездной мамы, у Даниила нет времени на глупости и ерунду. Он всегда занят либо учебой, либо внеклассной деятельностью.

По материалам программы «Звезды сошлись» на НТВ